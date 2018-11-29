شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 11 / 2018 العديد من الاخبار الهامة أبرزها سفر سيد عبد الحفيظ لألمانيا لإنهاء ملف مدرب الأهلى الجديد مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. الأهلى يُجدد عقد مؤمن زكريا بعد مواجهة بتروجت المصرى يفوز على انبى 3-1 ويصعد للمركز العاشر في الدورى سيد عبد الحفيظ يطير لألمانيا لإنهاء ملف مدرب الأهلى الجديد مع الخطيب جروس يستبعد حفنى وأحداد ومدبولى من قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد الزمالك يتسلم دعوات مواجهة الاتحاد السكندرى محمد إبراهيم يشارك فى تدريبات الزمالك مشقة رحلة بوروندي تجبر فييرا على الراحة 72 ساعة في الإسماعيلي الرجاء ينفرد بصدارة مجموعة بحرى بدورى المظاليم سيراميكا ينفرد بقمة مجموعة القاهرة برباعية في أبي صقل بني سويف يواصل الهيمنة علي مجموعة الصعيد بالقسم الثاني بثلاثية في الفيوم خالد متولى يرحل عن قيادة إنبى بعد الخسارة من المصرى

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