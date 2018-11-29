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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 11 / 2018

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الخميس 29 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 11 / 2018  العديد من الاخبار الهامة أبرزها سفر سيد عبد الحفيظ لألمانيا لإنهاء ملف مدرب الأهلى الجديد مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

الأهلى يُجدد عقد مؤمن زكريا بعد مواجهة بتروجت

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المصرى يفوز على انبى 3-1 ويصعد للمركز العاشر في الدورى

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سيد عبد الحفيظ يطير لألمانيا لإنهاء ملف مدرب الأهلى الجديد مع الخطيب

 

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جروس يستبعد حفنى وأحداد ومدبولى من قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد

 

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الزمالك يتسلم دعوات مواجهة الاتحاد السكندرى

 

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محمد إبراهيم يشارك فى تدريبات الزمالك

 

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مشقة رحلة بوروندي تجبر فييرا على الراحة 72 ساعة في الإسماعيلي

 

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الرجاء ينفرد بصدارة مجموعة بحرى بدورى المظاليم

 

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سيراميكا ينفرد بقمة مجموعة القاهرة برباعية في أبي صقل

 

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بني سويف يواصل الهيمنة علي مجموعة الصعيد بالقسم الثاني بثلاثية في الفيوم

 

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خالد متولى يرحل عن قيادة إنبى بعد الخسارة من المصرى

 

خالد متولى

 

 

 

 

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