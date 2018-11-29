ملخص واهداف مباراة المصرى وإنبي في الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

نجح فريق المصري البورسعيدي فى الفوز علي إنبي، بثلاث أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما علي ملعب بتروسبورت فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري.

أحرز أهداف المصري البورسعيدي، كل من أحمد جمعة واسلام عيسي و محمود وادي في الدقيقة 43 و62 و88 علي الترتيب، بينما سجل اوادا مارشال هدف انبي الوحيد في الدقيقة الثانية.

وبتلك النتيجة، تقدم المصرى إلى المركز العاشر برصيد 16نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه 4مباريات مؤجلة ، فيما استمر إنبى المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 20هدف وتلقت شباكه 25 هدف .

وخاض المصري المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى: أحمد بوسكا، وفي الدفاع: محمد جابر – أحمد شوشه – محمد كوفي – مصطفى مارسيلو، وفي الوسط: محمود القط – حجاج عويس – فريد شوقي – ناصر دي ماريا، وفي الهجوم: محمود وادي – أحمد جمعة.

فيما خاض انبي المباراة بتشكيل يتكون من ، وجاء تشكيل إنبي كالتالي، فى حراسة المرمى : محمود جاد، وفي خط الدفاع : على فوى - عمرو الحلوانى - ابراهيم يحيى - رامى صبري، وفي خط الوسط : محمود توبة - حمدى فتحى - محمد بسيونى، وفي خط الهجوم : نوح وائل - محمود قاعود - أوداه مارشال.