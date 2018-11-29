شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الرياضة يبحث مع رئيس اليد استعدادات استضافة كأس العالم 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً مع المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بحضور كل من ناهد السبكي ممثلة من الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، وعلى عثمان ممثلا عن هيئة الاستعلامات، وعدد من قيادات الوزارة.

تناول اللقاء استعراض الاستعدادات الأولية المتعلقة باستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد عام 2021 وكافة التجهيزات الخاصة بالترويج والتسويق لاستضافة المونديال.

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد :"أن مصر ستتسلم راية استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 فى ختام بطولة كأس العالم المقرر إقامتها فى يناير 2019 فى ألمانيا بمشاركة منتخب مصر، لافتاً إلى أن بطولة العالم لليد فى 2021 سيزيد عدد المنتخبات المشاركة بها من 24 منتخبا إلى 32 منتخباً، وذلك وفقا لقرارات الإتحاد الدولي للعبة.

وأشاد هشام نصر بجهود الدولة ممثلةً فى وزارة الشباب والرياضة فى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات التنفيذية نحو استضافة مونديال اليد.

وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الشباب والرياضة بسرعة تشكيل لجنة ترويجية للدعاية والتسويق لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد فى 2021، وذلك فى فعاليات بطولة العالم بألمانيا بداية العام القادم، وبطولة أوروبا 2020 وفى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، والإعلان عن الصالات المغطاة التى ستقام بها المباريات وأماكن إقامة المنتخبات بمصر، وأبرز المعالم السياحية التى يمكن زيارتها على هامش فعاليات المونديال.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة مستديمة لمتابعة الخطوات الفعلية وكافة الاجراءات والاستعدادات الخاصة باستضافة المونديال العالمى، مشيرا أن وزارة الشباب والرياضة ستقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية للخروج بالحدث فى أبهى صورة له، مع المتابعة الدورية لاستعدادات الصالات المقامة والمقرر استضافة المباريات بها، إضافة إلى الصالات الجارى انشائها استعداداً للمونديال.