موعد مباراة الزمالك والاتحاد في إياب دور الـ16 بالبطولة العربية.. والقناة المفتوحة الناقلة وترددها.. وتشكيل جروس

كتب: ضياء السقا

يستضيف ملعب بتروسبورت، بالقاهرة، في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة، لقاء الزمالك والاتحاد السكندري، في إياب دور الـ16 من البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال".

وكان لقاء الذهاب في الإسكندرية، قد انتهى بفوز الزمالك على الاتحاد بهدف، سجله كاسونجو كابونجو، مما يعني أن التعادل بأي نتيجة يكفي لتأهل الفريق الأبيض، أما زعيم الثغر فيحتاج للانتصار بفارق هدفين.

قائمة الزمالك

وفي سياق متصل أعلن السويسري كريستيان جروس، قائمة الزمالك، استعدادا لمواجهة الاتحاد، وجاءت كالتالي:

محمود عبد الرحيم " جنش " و عماد السيد فى حراسة المرمى ومحمود علاء وحمدي النقاز و بهاء مجدى و محمد عبد الغني وحازم إمام ومحمد أحمد كماتشو فى خط الدفاع وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز و محمد حسن و محمد عنتر و محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن و محمد إبراهيم و عبد الله جمعه و يوسف اوباما ومصطفى فتحى فى وسط الملعب والثنائى عمر السعيد وكاسونجو بالهجوم .

فيما استبعاد محمود حمدي الونش للإصابة وطارق حامد للإيقاف وأيمن حفني وأحمد أبو الفتوح وأحمد مدبولى و محمود عبد العاطى دونجا وحميد أحداد وعمر صلاح لأسباب فنيه.

تشكيل الزمالك

ومن المنتظر أن يبدا جروس بتشكيل مكون من:

محمود جنش

بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز

محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي

محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

كابونجو كاسونجو

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة على فضائية "أبو ظبي الرياضية" المفتوحة.

تردد أبو ظبي الرياضية على النايل سات

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