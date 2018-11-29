"الخطيب" يعلن اسم المدرب الجديد.. ورسالة من "مؤمن زكريا" تحسم الجدل

كتب: ضياء السقا

بعد تعافيه من الجراحة التي خضع لها مؤخرا، يعود محمود الخطيب رئيس الأهلي، للنادي الإثنين المقبل، تمهيدا للإعلان عن اسم المدرب الجديد.

وبعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي، وخروجه من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الأهلي في حضور الخطيب، للكشف عن اسم المدير الفني الأجنبي الجديد، بجانب مناقشة ملف الصفقات الجديدة، التي سيبرمها النادي في فترة الانتقالات الشتوية.

وواصل فريق الأهلي سلسلة نتائجه السلبية، وخسر منذ أيام أمام المقاولون العرب، في الدوري بهدف دون رد، مما أثار غضب الجماهير الحمراء.

جدير بالذكر أن الخطيب، خضع مؤخرا، لجراحة ناجحة في ألمانيا لإزالة ورم على الرقبة يضغط على الحبل الشوكي.

مؤمن يقترب من التجديد

وفي سياق متصل، أعلن مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلي، عن اقتراب تجديده للنادي الأحمر، بعد الضجة الكبيرة التي شهدتها الفترة الماضية حول مستقبل اللاعب.

ونشر زكريا صورة له رفقة حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال بالأهلي عبر موقع التواصل "انستجرام" وكتب قائلا :"قادم بقوة معاك يا أهلي إن شاء الله"، في إشارة إلى بقائه في القلعة الحمراء.

وكان سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، قد أكد أن هناك جلسة مع مؤمن زكريا، عقب لقاء بتروجت، السبت القادم، من أجل الوصول لنقطة اتفاق بشأن تجديد عقده.