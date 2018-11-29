رياضة | أرسنال يسحق فورسكلا بثلاثية.. والنني يصنع هدفا

حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزاً ثميناً بثلاثية نظيفة على حساب فريق فورسكلا بولتافا الأوكراني، في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

شارك محمد النني لاعب منتخبنا الوطني في التشكيلة الأساسية وصنع الهدف الثالث في انتصار فريقه اليوم.

سجل ثلاثية أرسنال إيميل سميث في الدقيقة 11، ثم أضاف آرون رامزي الهدف الثاني في الدقيقة 27، بينما أضاف جوزيف ويلك الهدف الثالث في الدقيقة 41.

وبهذه النتيجة يرفع أرسنال رصيده للنقطة 13 في صدارة المجموعة فيما توقف رصيد فريق فورسكلا بولتافا عند ثلاثة نقاط.