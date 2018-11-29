رياضة | سبارتاك موسكو يسقط أمام رابيد فيينا بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبارتاك موسكو يسقط أمام رابيد فيينا بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط سبارتاك موسكو الروسي في فخ الخسارة على أرضه، اليوم الخميس، أمام رابيد فيينا النمساوي بهدفين لهدف في خامس جولات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وفشل سبارتاك في الحفاظ على تقدمه بهدف مبكر في الشوط الأول سجله زي لويس (الدقيقة 20).

وقبل نهاية المباراة بـ10 دقائق انتفض رابيد فيينا بتسجيل هدف التعادل بواسطة المدافع التركي الشاب ميرت مولدر (الدقيقة 80)، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة سجل فيليب شوبيسبرجر هدف الفوز القاتل (الدقيقة 90).

وبهذه النتيجة يتصدر الفريق النمساوي المجموعة السابعة مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تجمد سبارتاك عند 5 نقاط في المركز الثالث.

وتقام في وقت لاحق مباراة أخرى في نفس المجموعة بين فياريال الإسباني (6 نقاط) وجلاسكو رينجرز الإسكتلندي المتذيل (5 نقاط).

