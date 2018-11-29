رياضة | سبارتاك موسكو يسقط أمام رابيد فيينا بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبارتاك موسكو يسقط أمام رابيد فيينا بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفشل سبارتاك في الحفاظ على تقدمه بهدف مبكر في الشوط الأول سجله زي لويس (الدقيقة 20).
وقبل نهاية المباراة بـ10 دقائق انتفض رابيد فيينا بتسجيل هدف التعادل بواسطة المدافع التركي الشاب ميرت مولدر (الدقيقة 80)، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة سجل فيليب شوبيسبرجر هدف الفوز القاتل (الدقيقة 90).وبهذه النتيجة يتصدر الفريق النمساوي المجموعة السابعة مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تجمد سبارتاك عند 5 نقاط في المركز الثالث.
وتقام في وقت لاحق مباراة أخرى في نفس المجموعة بين فياريال الإسباني (6 نقاط) وجلاسكو رينجرز الإسكتلندي المتذيل (5 نقاط).
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