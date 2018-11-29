رياضة | فيرمايلين يقترب من العودة لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيرمايلين يقترب من العودة لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب البلجيكي توماس فيرمايلين نجم برشلونة من العودة لصفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

وذكر راديو كتالونيا بأن فيرمايلين سيكون جاهزا للمشاركة مع البرسا في 5 ديسمبر المقبل خلال مواجهة كولتورال ديبورتيفا ليونيسا في إياب دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتعرض فيرمايلين للإصابة في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضد سويسرا بدوري الأمم الأوروبية في 12 أكتوبر الماضي.

وأشار راديو كتالونيا بأن عودة فيرمايلين ستكون إضافة للبارسا خاصًة بعدما تجددت إصابة الفرنسي صامويل أومتيتي قبل مواجهة آيندهوفن الهولندي أمس الأربعاء بدوري أبطال أوروبا التي فاز بها البلوجرانا بهدفين لهدف.