رياضة | اليونايتد يقدم عرضا ضخما للتعاقد مع بوليسيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد يقدم عرضا ضخما للتعاقد مع بوليسيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في سباق التعاقد مع الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني. ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن مانشستر يونايتد يسعي للتعاقد مع موهوب دورتموند كريستيان بوليسيتش مقابل دفع 50 مليون جنيه إسترليني. واشارت الصحيفة، إلى أن مستوي بوليسيتش مع بوروسيا دورتموند دفع العديد من الأندية الأوروبية لطلب التعاقد معه بالفترة القادمة.

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