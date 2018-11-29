رياضة | كارفاخال: إيسكو ناضج ومهم للفريق.. وهذا سبب عدم مشاركته

وقال كارفاخال في تصريحات صحفية: "إيسكو لاعب ناضج، هو معنا منذ مدة طويلة وبالتأكيد عندما تتاح له الفرصة من المُدرب سيقدم أفضل ما لديه".

واختتم بقوله: "إيسكو لاعب مُهم جداً ويُقدم اضافة لنا، أمر مُشاركته يعود للمدرب، هو يتدرب بشكل جيد ويعمل".