رياضة | كارفاخال: إيسكو ناضج ومهم للفريق.. وهذا سبب عدم مشاركته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارفاخال: إيسكو ناضج ومهم للفريق.. وهذا سبب عدم مشاركته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أثني النجم الدولي الاسباني، داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد الاسباني، على مواطنه وزميله بالفريق، فرانشيسكو إيسكو لاعب خط الوسط.
وقال كارفاخال في تصريحات صحفية: "إيسكو لاعب ناضج، هو معنا منذ مدة طويلة وبالتأكيد عندما تتاح له الفرصة من المُدرب سيقدم أفضل ما لديه".
واختتم بقوله: "إيسكو لاعب مُهم جداً ويُقدم اضافة لنا، أمر مُشاركته يعود للمدرب، هو يتدرب بشكل جيد ويعمل".
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