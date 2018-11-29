رياضة | ديل بوسكي: مندهش لعدم وجود ميسي في حفل الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديل بوسكي: مندهش لعدم وجود ميسي في حفل الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح بوسكي، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس: "اندهشت للغاية، لأن ميسي لن يكون بالحفل".
وذكرت الصحيفة أن كل المؤشرات تشير إلى أن الفائز بالجائزة سيكون الكرواتي لوكا مودريتش، نجم خط وسط ريال مدريد، وأن ميسي لن يكون حتى ضمن المراكز الثلاثة الأولى في قائمة المتنافسين على الجائزة.
وأكد بوسكي: "أرى أن الجائزة تفقد كل قيمتها إذا لم يكن أفضل لاعبي العالم ضمن المرشحين. على الأقل، هذا يبدو شيئا غريبا".
وظهر بوسكي، في صورة نشرتها الصحيفة، بدون شاربه الشهير، لتكون المرة الأولى منذ 45 عاما التي يظهر فيها بدون شارب.
وعن ظهوره بدون شارب، قال مازحا: "حسنا ، لقد أخذ مني الشارب، ولكن بعد 45 عاما. وبعد مقاومة شديدة مني".
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