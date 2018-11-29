رياضة | ريمونتادا ميلان تحرق ديديلانجي في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريمونتادا ميلان تحرق ديديلانجي في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ميلان الإيطالي فوزًا كاسحًا، على ضيفه أف 91 ديديلانجي من لوكسمبرج بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

افتتح الروسونيري التسجيل عبر كوتروني في الدقيقة 21، ثم سجل ديديلانجي هدفين متتاليين عبر دومينيك ستولز ودافيد توربيل.

واستفاق ميلان في الشوط الثاني، ليضرب شباك الفريق اللوكسمبرجي بثلاثة أهداف حملت توقيع كل من سيتلوفو بالخطأ في مرماه، وهاكان كالهانجولو هدفين، وفابيو بوريني.

رفع ميلان رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في المركز الثاني، في فيما توقف رصيد ديديلانجي عند لا شيء من النقاط.