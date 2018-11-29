رياضة | فريدريكس يورط وستهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريدريكس يورط وستهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مانويل بيليجريني، مدرب وست هام، إن إصابة رايان فريدريكس، قبل الفترة المزدحمة بالمباريات في الشهر المقبل، تركت الفريق في مواجهة مشكلة دفاعية، في ظل توافر بديل واحد فقط وهو بابلو زاباليتا.

وانضم فريدريكس لصفوف وست هام في صفقة انتقال مجانية من فولهام، ليشكل بديلا لزاباليتا (33 عاما)، لكنه أصيب في وقت سابق هذا الشهر، واستبعد حتى نهاية العام.

ويتوجه وست هام، لملاقاة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غد السبت، وهو أول لقاء في سبع مباريات قبل أقرب تاريخ متوقع لعودة فريدريكس للملاعب.

وأضاف بيليجريني "للأسف لم يعد لدينا سوى ظهير أيمن وحيد وهو بابلو زاباليتا، بالنسبة لبابلو وبالنظر إلى عمره، فمن المستحيل أن يلعب 7 مباريات في الشهر المقبل".

وتابع "قمنا بضم فريدريكس لمعاونة بابلو، لهذا فإن غيابه يمثل خطورة بالغة على دفاعات الفريق. أولا علينا الفوز في نيوكاسل مع بابلو، لكننا نحتاج للاعب آخر ليكون بديلا له".