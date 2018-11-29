رياضة | مدرب ساوثهامبتون يعلق على شائعات إقالته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ساوثهامبتون يعلق على شائعات إقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مارك هيوز، مدرب ساوثهامبتون، إنه لا يشعر بالقلق من تكهنات تحيط بمستقبله، ويعتقد أن فريقه بات على وشك إحداث تحول على صعيد نتائجه.

وينصب تركيز ساوثهامبتون، الذي يحتل المركز الـ 18، على المواجهة المقبلة أمام ضيفه مانشستر يونايتد بعد غد السبت.

وذكرت صحيفة التايمز، أمس الأربعاء، أن إدارة النادي تحدثت مع باولو سوزا مدرب فيورنتينا السابق، ليحل بدلًا من هيوز الذي سيخوض فريقه مواجهات أمام أربعة من الفرق الخمسة الأوائل في الأسابيع المقبلة.

وقال هيوز في مؤتمر صحفي "لست المدرب الوحيد الذي يقبع فريقه في قاع الترتيب بالبريميرليج، وربما يكون متعثرا حاليا".

وتابع "هذه التكهنات لا تزعجني، أعتقد أن هذه الأمور هي التي تكشف عن مدى الخبرة، أعرف كيف تسير الأمور على صعيد اللعبة".