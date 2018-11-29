رياضة | بنزيما: قادرون على تحقيق مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما: قادرون على تحقيق مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الدولي الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الاسباني، على قدرة فريقه على تحقيق بطولة كأس العالم للأندية هذا العام.

وخلال مقابلة صحيفة، اليوم الخميس، قال كروس: "كأس العالم للأندية ؟ دعنا نفعل كما فعلنا في السنوات الماضية، الفوز بالبطولة".

وأكد كروس بقوله: "عندما تلعب هذه البطولة (مونديال الأندية) فيجب أن تفوز".