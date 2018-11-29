إكستريم رايدرز يواصل تميزه في رالي البحرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

واصل الفريق السعودي إكستريم رايدرز (دراجون بلا حدود) مشاركته الفعالة وتميزه في الحضور المشرف في رالي البحرين الذي نظمه الأسبوع الماضي مجموعة ملاك هارلي البحرين بحضور جميع ملاك الدراجات النارية الرسميين في الشرق الأوسط؛ وسط فعاليات مختلفة، مثل Top gun وBike show عرض الدراجات و Best sound system أفضل عرض صوت، والتي استمرت ثلاثة أيام.

وتم تكريم فريق إكستريم رايدرز من قبل الشيخ عبدالله آل خليفة مسؤول قطاع هارلي في البحرين.

وكان دراجون بلا حدود حصلوا على ست جوائز في فعاليات حلبة ديراب التي أقيمت في الرياض مطلع نوفمبر الحالي؛ كرقم لم يسبق أن حققه فريق واحد بذات المسابقة.

وقطع الإكستريميون مسافة 1500 كلم من جدة إلى الأردن دعما لرؤية 2030، وتم استقبالهم من قبل السفارة السعودية في عمان في خطوة تشجيعية من السفارة تؤكد مدى اهتمامها برعاياها.