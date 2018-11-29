الإنفلونزا تبعد الشلهوب عن الزعيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض قرر البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال، إبعاد محمد الشلهوب نجم الوسط عن بعثة الفريق التي غادرت أمس إلى أربيل العراقية لمواجهة النفط في إياب دور الـ16 لبطولة زايد العربية اليوم. وتواجد لاعب الهلال محمد الشلهوب في مقر النادي صباح أمس، قبيل تحرك الحافلة إلى المطار، وفضل الجهاز الفني عدم مغادرته مع الفريق إلى العراق نظير تعرضه لإنفلونزا.



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