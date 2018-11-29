الهلال في مهمة عربية لإنهاء مغامرة النفط العراقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

يسعى الهلال السعودي إلى حجز مقعده في دور الثمانية من بطولة زايد العربية وإنهاء مغامرة فريق النفط العراقي، عندما يلتقيه اليوم على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل العراقية في إياب دور الـ16، بعد أن وضع قدمه الأولى في ربع النهائي عقب فوزه برباعية نظيفة في لقاء الرياض.

يعاني الهلال في مواجهة اليوم من غياب أبرز عناصره الكروية المتمثلة بالمدافع الأيسر ياسر الشهراني والمهاجم السوري عمر خريبين بداعي الإصابة، وسط شكوك كبيرة في إشراك سلمان الفرج للسبب نفسه.

ويدفع مدرب الهلال جورجي جيسوس «برتغالي» بأوراق بديلة بعد أن اقترب فريقه من الوصول لدور ربع النهائي لبطولة زايد للأندية العربية بإشراك بعض العناصر خشية تأثر عناصر الفريق لمزيد من الإرهاق، وربما تشهد المواجهة مشاركة نواف العابد بعد عودته للملاعب من رحلة استشفاء طويلة تجاوزت الـ8 أشهر، وينتظر أن يعتمد على المهاجم الفنزويلي جليمن ريفاس والمدافع حسن كادش منذ البداية. في المقابل يسعى مدرب النفط العراقي حسن أحمد لصنع المستحيل وإحداث مفاجأة في عالم الكرة بمعادلة النتيجة والرمي بأوراق هجومية مبكرة مع الحذر في تنفيذ الواجبات الدفاعية خوفا من ولوج هدف هلالي يعطل المخططات العراقية.

ومن المتوقع أن يدفع بالخماسي بتحسين وسعدون وكريم وداوود وفياض في منتصف الميدان، وفي الهجوم أيمن حسين.

الهلال السعودي والنفط العراقي