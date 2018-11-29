الأخضر يقفز 3 مراكز ويتصدر عرب آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة

قفز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 3 مراكز في تصنيف فيفا العالمي عن شهر نوفمبر الجاري، وتقدم إلى المركز 69 عالميا بـرصيد 1335 نقطة، ليحافظ على صدارة ترتيب المنتخبات العربية داخل قارة آسيا، ويأتي في المرتبة الخامسة على القارة.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أمس إلى تقدم الأخضر الذي احتل المرتبة 72 في تصنيف الشهر الماضي، قبل أن يخوض مجموعة مباريات ودية دولية ساهمت في تقدمه في التصنيف.

عالميا، حافظ المنتخب البلجيكي على موقعه في صدارة التصنيف الشهري بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الفرنسي، وجاءت البرازيل ثالثة وكرواتيا رابعة وإنجلترا في المركز الخامس.

وعربيا، تصدر المنتخب التونسي بعد احتلاله المركز السادس والعشرين عالميا برصيد 1493 نقطة، وجاء خلفه المنتخب المغربي الذي احتل المركز 40 عالميا وخلفه المنتخب المصري صاحب المركز 56 عالميا، وجاء المنتخب الجزائري رابعا والسعودي في المركز الخامس.

الـ 5 الأوائل عربيا:

1ـ تونس

2ـ المغرب

3ـ مصر

4ـ الجزائر

5ـ السعودية