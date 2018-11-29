3 أزمات تلاحق النصر بعد الخروج العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تسببت خسارة النصر أمام مولودية الجزائري بهدفين مقابل هدف وخروجه من دور الـ16 لبطولة زايد للأندية العربية في تصدير 3 أزمات ستلاحق الفريق خلال المواجهة التي تجمعه مع الوحدة بعد غد في الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفجرت الخسارة أزمة المهاجم أحمد موسى الذي طرد من اللقاء العربي بعد تلفظه على الحكم، ودخل النادي في جدل واسع حول إمكانية مشاركته محليا من عدمها، ولا سيما أن لوائح الفيفا تمنع اللاعب المطرود في أي بطولة من المشاركة في أول لقاء محلي.

وزادت الخسارة مطالب جماهير النصر بضرورة التعاقد مع مدرب كبير يخلف الأورجواني كارينيو الذي أقيل أخيرا، حيث لم يقدم الفريق المستوى المنتظر مع مدربه الموقت. وتمثلت الأزمة الثالثة في التصعيد بين إدارة النادي والحكم الأردني أدهم مخادمة الذي قاد اللقاء العربي، حيث اتهمه رئيس النادي سعود آل سويلم بالتسبب في خسارة فريقه، وألمح إلى أنه موقوف محليا في الأردن.

ووصلت بعثة الفريق إلى الرياض أمس، وبدأت استعداداتها للمواجهة الدورية أمام الوحدة.