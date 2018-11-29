شكرا لقرائتكم خبر الاتحاديون يتعاهدون على العودة أمام الحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة تعاهد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على أن تكون مواجهتهم أمام الحزم بعد غد في الجولة الـ11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بداية الانتصارات والعودة للمسار الصحيح للفريق. وشهد مران الفريق حالة استنفار كبير بحضور رئيس النادي المهندس لؤي ناظر ونائبه حمد الصنيع، وطالب المدرب الكرواتي سلافين بيليتش اللاعبين بنسيان خسارتهم أمام الأهلي والاستعداد بشكل مختلف لمواجهة الحزم.



شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاديون يتعاهدون على العودة أمام الحزم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مكه وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مكه ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .