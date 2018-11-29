الأهلي المنتشي يضرب بقوة لكسر عقدة الفيحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

يضرب الأهلي بقوة لتحقيق فوزه الأول وكسر العقدة التي لازمته مع الفيحاء خلال المباراة التي تجمعهما اليوم، ضمن الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حين يأمل التعاون الاستمرار في نغمة الانتصارات على حساب الفتح، ويلتقي القادسية بالفيصلي في مواجهة متكافئة بالدمام.

الأهلي والفيحاء

18:30

يسعى الأهلي المنتشي بفوزه الكبير على الاتحاد في قمة جدة إلى تحقيق فوزه الأول على الفيحاء في الدوري، بعد تعادلهما في المباراتين السابقتين بنتيجة واحدة، وهي 1-1، ويأمل أن يستعرض أمام جمهوره على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة «الجوهرة المشعة» بتعزيز المركز الثالث الذي يحتله بـ22 نقطة، ويعتمد المدرب بشكل كبير على نجمه المتوهج عمر السومة.

في المقابل لا يبدو الفيحاء صيدا سهلا، حيث يقدم الفريق عروضا قوية أهلته للحصول على المركز العاشر بـ11 نقطة، ورغم تلقي الفريق 4 هزائم في الجولات الست الأولى، إلا أنه انتفض ولم يخسر في آخر 4 مباريات، حصد خلالها ثماني نقاط.

الفتح والتعاون

17:25

يعيش التعاون سادس الترتيب بـ15 نقطة نشوة كبيرة عقب فوزه على الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة، ويأمل مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل الفائز بلقب أحسن مدرب في الجولة الماضية إلى مواصلة التميز، والفوز على الفتح خلال مواجهتهما على استاد

مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، اعتمادا على هدافه ونجمه الكاميروني لياندرا تاومبا.

في المقابل سيحاول فتحي الجبال مدرب الفتح استثمار حالة الفرح التي يعيشها اللاعبون بعد الفوز بأربعة أهداف دون مقابل على أحد في الجولة الماضية والتقدم للنقطة الـ13، معتمدا على مجموعة بارزة من اللاعبين، يتقدمهم عبدالقادر الوسلاتي، والغيني خليل بانقورا، مما ينذر بلقاء ناري بين الفريقين.

القادسية والفيصلي

17:25

يتوقع أن تأتي مواجهة القادسية والفيصلي على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة متكافئة، حيث يتجاور الفريقان في المراكز، المضيف حصد 10 نقاط وضعته في المركز الحادي عشر، ويتقدم عليه الفيصلي بمركز برصيد 12 نقطة.

وتذوق القادسية طعم الفرح عندما اكتسح الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة، بعد التغيير الذي طرأ على الجهاز الفني بقيادة مدربه الجديد البلغاري بيتيفيا الذي أعاد تنظيم الفريق، واستفاد من الثنائي البرازيلي إيلتون خوسيه وبيسمارك، وأمامهما الهداف كمارا، في حين يزهو الفيصلي بتعادل مثير مع الهلال المتصدر في الدقيقة الأخيرة من مباراتهما بالجولة الماضية، حيث ساهم التعاقد مع المدرب البرازيلي شامويكا في تحسن النتائج، واستثمار الثنائي البرازيلي روجيريو وكوستافو.