موسلين: سنعود من جدة بـ3 نقاط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد سلافيوليوب موسلين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام الأهلي اليوم، وقال إن فريقه أمامه مواجهة مهمة تتسم بالصعوبة، كونها مع فريق الأهلي الذي يوجد في مقدمة الترتيب، ويقدم مستوى وتنظيما فنيا جيدا، خلاف كونه منتشيا بفوزه الأخير في الديربي على الاتحاد.

وأشار إلى أن اللاعبين أظهروا انضباطية فنية عالية خلال التمارين، وأن التحضير للمباراة كان جيدا، وشدد على أن الفريق سيخوض هذه المباراة بغرض تحقيق الفوز فقط.