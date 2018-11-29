شكرا لقرائتكم خبر موسلين: سنعود من جدة بـ3 نقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد سلافيوليوب موسلين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام الأهلي اليوم، وقال إن فريقه أمامه مواجهة مهمة تتسم بالصعوبة، كونها مع فريق الأهلي الذي يوجد في مقدمة الترتيب، ويقدم مستوى وتنظيما فنيا جيدا، خلاف كونه منتشيا بفوزه الأخير في الديربي على الاتحاد.
وأشار إلى أن اللاعبين أظهروا انضباطية فنية عالية خلال التمارين، وأن التحضير للمباراة كان جيدا، وشدد على أن الفريق سيخوض هذه المباراة بغرض تحقيق الفوز فقط.
شكرا لقرائتكم خبر عن موسلين: سنعود من جدة بـ3 نقاط على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مكه وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مكه ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .