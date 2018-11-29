شكرا لقرائتكم دينامو كييف يتأهل لدور الـ32 للدورى الأوروبى بهدف فى استانا.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فك دينامو كييف الاوكراني الاشتباك مع أستانا الكازاخي وانفرد عقب الفوز عليه في عقر داره 1-0، بصدارة المجموعة الـ11 في الدوري الأوروبي.

وفي خامس جولات دور المجموعات، انتزع دينامو كييف نقاط المباراة الثلاثة بهدف سجله لاعبه بنجامين فيبريتش في الدقيقة 29، لينفرد بالصدارة برصيد 11 نقطة، في حين توقف رصيد أستانا عند 8 نقاط.

وتقام في وقت لاحق الليلة مباراة رين الثالث، ولديه 3 نقاط مع يابلونك التشيكي المتذيل بنقطتين.