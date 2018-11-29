شكرا لقرائتكم بيكيه أكثر مدافعى برشلونة تسجيلا للأهداف فى تاريخ دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات جيرارد بيكيه أكثر مدافعى برشلونة تسجيلا للأهداف على مدار تاريخ بطولة دورى أبطال أوروبا، وذلك بعد أن سجل هدف البارسا الثانى فى الانتصار على ايندهوفن الهولندى أمس الأربعاء، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.

ووصل بيكيه للهدف رقم 11 فى تاريخه بدورى الأبطال، ليتفوق على النجم الهولندى السابق والمدير الفنى الحالى لمنتخب الطواحين، رونالد كومان والذى سجل 10 أهداف فى تاريخ المسابقة.

ولا يزال الجميع يتذكر هدف كومان التاريخى فى مرمى سامبدوريا الإيطالى، والذى أقيم فى نهائى البطولة موسم 1991-1992، والذى أقيم على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، وكان هدف الفوز القاتل للبارسا فى الوقت الإضافى من اللقاء.