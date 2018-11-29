شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ ينهى وضع التصور النهائي لقطاع كرة القدم المكلف من الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى سيد عبدالحفيظ المكلف من قبل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى من وضع التصور النهائي لقطاع كرة القدم الذي سيتم عرضه على محمود الخطيب فور عودته من رحلته العلاجية إلى المانيا.

وتضمن تصور عبد الحفيظ الهيكل الكامل لقطاع الكرة في كافة الإدارات المختلفة وفقا للمعايير التى اتفق عليها مع رئيس النادي بما يحقق طموحات النادي وأهدافه وبما يتناسب مع المرحلة القادمة.

وكان الخطيب قد أجرى جراحة في ألمانيا خلال الأيام الماضية لاستئصال ورم في الرقبة كان يسبب آلام في العمود الفقري ومن المقرر عودته للقاهرة خلال ساعات.