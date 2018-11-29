شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ينفرد بقمة مجموعة القاهرة برباعية في أبي صقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق سيراميكا كليوباترا نتائجه الإيجابية بدوري القسم الثاني وذلك بعدما حقق الفوز بأربعة اهداف مقابل لاشئ علي فريق أبي صقل متذيل ترتيب المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني لينفرد الفريق بقمة المجموعة التي يتنافس فيها أندية القاهرة والقناة . فيما جاءت باقي نتائج المجموعة علي النحو التالي:- القناة – الشمس 1-0 دمياط – جمهورية شبين 0-1 نادي مصر – الزرقا 2-1 كوكاكولا- النصر 2-1 المريخ – منتخب السوس 1-1

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