اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 29 / 11 / 2018

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 29 / 11 / 2018 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها إعلان قائمة مواجهة الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال" والتصريحات الخاصة بشأن المواجهة.

جروس يستبعد حفنى وأحداد ومدبولى من قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد

محمود عبد الرحيم " جنش " و عماد السيد فى حراسة المرمى ومحمود علاء وحمدي النقاز و بهاء مجدى و محمد عبد الغني وحازم إمام ومحمد أحمد كماتشو فى خط الدفاع وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز و محمد حسن و محمد عنتر و محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن و محمد إبراهيم و عبد الله جمعه و يوسف اوباما ومصطفى فتحى فى وسط الملعب والثنائى عمر السعيد وكاسونجو بالهجوم .

أختار السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادى الزمالك، قائمة لاعبيه لخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الجمعة في إياب دور الـ16 للبطولة العربية على ملعب بتروسبورت .

الزمالك يتسلم دعوات مواجهة الاتحاد السكندرى

تسلم مسئولو الزمالك، اليوم الخميس، الدعوات الخاصة بحضور الجماهير لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر لها غداً الجمعة، على استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ16 بالبطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال".

أكد السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك، أن الغيابات التى يعانى منها فريقه فى مباراة الغد أمام الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية، ستكون مؤثرة للغاية، موضحا أنه يأمل فى تعويض هذه الغيابات لاسيما وأن الجميع يؤدى واجبه على أكمل وجه ويفتقد الزمالك أمام الاتحاد كل من طارق حامد ومحمود حمدى الونش.

وقال جروس فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الغد، إن سبب مشاركة عبد الله جمعة فى مركز الظهير الأيسر هو تألقه في التدريبات وامتلاكه مهارات كبيرة ورغبة عبد الله نفسه فى أن يتحسن ويقدم مستوي أفضل بشكل دائم.

تابع:" كل المباريات نخوضها على المكسب فقط، والمشاركة في أكثر من بطولة أمر إيجابى وهدفي الوحيد إسعاد الجماهير"، مضيفا:" أتمنى حضور الجماهير فى المباراة غدا ويكون لديهم روح إيجابية لتؤثر على اللاعبين وتمنحهم القدرة على الفوز".