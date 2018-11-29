شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يكشف موقف حضور الجماهير مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد سعيد عبدالمنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، أن الاتحاد أرسل خطابا للأندية في بداية الموسم، حدد خلاله أن المسموح لهم بالتواجد في المباريات هم حاملي بطاقات عضوية الناديين طرفي المباراة، وحاملي بطاقات الاتحاد.

وأوضح عبدالمنعم أن الاتحاد لم يصدر أي تعليمات جديدة بشأن حضور الجماهير لمباريات دوري المحترفين أو الدرجات الأخرى، مؤكدا أن الأمور تسير على ما يرام منذ بداية الموسم.

وأشار عبد المنعم إلى أن مبارايات اليوم في دوري المحترفين بما فيها مباراة الأهلي وسموحة على ملعب الأهلي بالجزيرة ينطبق عليها نفس الأمر، حيث يسمح فقط لحاملي بطاقات الناديين وحاملي بطاقات الاتحاد.

و قال عبد المنعم من يرغب في حضور جماهيره، عليه أن يرسل خطابا للاتحاد مرفقا به موافقة الأمن، وفي تلك الحالة لن يمانع الاتحاد، مشيرا إلى أن النادي صاحب الملعب هو الذي يتحمل مسئولية تنظيم المباراة دون أدنى مسئولية على الاتحاد.