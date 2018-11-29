شكرا لقرائتكم خبر عن صور. وفيديو . سمير كمونة يستقيل من قيادة غزل المحلة باكياً ويتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نهاية مبارة غزل المحلة وطنطا التى أقيمت اليوم باستاد غزل المحلة وانتهت بفوز الغزل بهدفين مقابل هدف، قيام سمير كمونة المدير الفني لغزل المحلة بمغادرة أرض الملعب معلنا استقالته من تدريب الفريق .

ودخل سمير كمونة المدير الفني للمحلة في نوبة بكاء شديدة عقب اعلانه لاستقالته مؤكدا إنه تحمل ما لا يمكن أن يتحمله بشر خلال الفترة الماضية لتعرضه للهجوم من جانب عدد من الجماهير علي الرغم من النتائج الايجابية للفريق خلال المرحلة الماضية.

بينما حرص عدد آخر من جماهير المحلة على محاصرة سيارته رافضين رحيله عن قيادة الفريق بعدما تحسنت نتائج الفريق خلال المرحلة الماضية في الوقت الذي قام فيه عدد آخر من الجماهير بحمل المدير الفني علي الأعناق والدخول به لداخل أرض الملعب لتقوم ادارة المحلة بعقد اجتماع مع المدير الفني للفريق لاقناعه بالعدول عن الاستقالة.

وشهد اجتماع مجلس ادارة المحلة مع كمونة اعتذار عدد من جماهير المحلة للمدير الفني عن مابدر من البعض علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ليتراجع كمونة عن استقالته وسط هتافات من جماهير المحلة للمدير الفني ولادارة النادي .