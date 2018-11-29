شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إسلام عيسي يتقدم للمصري أمام انبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم إسلام عيسي لاعب المصري البورسعيدي في التقدم لفريقه أمام انبي في الدقيقة 62 لتصبح النتيجة 2-1 للفريق البورسعيدي بالمباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري على ملعب بترو سبورت.
ويخوض المصري المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى: أحمد بوسكا، وفي الدفاع: محمد جابر – أحمد شوشه – محمد كوفي – مصطفى مارسيلو، وفي الوسط: محمود القط – حجاج عويس – فريد شوقي – ناصر دي ماريا، وفي الهجوم: محمود وادي – أحمد جمعة.
فيما يخوض انبي المباراة بتشكيل يتكون من ، وجاء تشكيل إنبي كالتالي، فى حراسة المرمى : محمود جاد، وفي خط الدفاع : على فوى - عمرو الحلوانى - ابراهيم يحيى - رامى صبري، وفي خط الوسط : محمود توبة - حمدى فتحى - محمد بسيونى، وفي خط الهجوم : نوح وائل - محمود قاعود - أوداه مارشال.
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