ترتيب مجموعة "الموت".. وفرص تأهل ليفربول لدور الـ16.. وتصريحات نارية من كلوب

كتب: ضياء السقا

تلقى ليفربول الإنجليزي، خسارة صادمة من باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لهدف، على ملعب الأخير بحديقة الأمراء، فى إطار مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وظهر صلاح ورفاقه بشكل باهت طوال اللقاء، ولم يمثلوا أي خطورة على مرمى العملاق بوفون حارس باريس سان جيرمان.

ووضع ليفربول نفسه في "حسبة برمة" وأصبحت نسبة خروجه من دور المجموعات كبيرة، خاصة أنه سيواجه نابولي الإيطالي، المنظم دفاعيا" على ملعب آنفيلد، في الجولة الأخيرة، فيما سيلعب باريس ضد النجم الأحمر.

ترتيب مجموعة الموت

وبعد خسارة ليفربول، تراجع للمركز الثالث في المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، فيما تصدر نابولي الترتيب بـ9 نقاط، يليه سان جيرمان بـ8 نقاط، وفي المركز الرابع يأتي النجم الأحمر الصربي بـ4 نقاط.

فرص تأهل ليفربول

قواعد الاتحاد الأوروبي للفصل بين الفرق المتساوية في دور المجموعات كالتالي:

1- النقاط في المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية.

2- فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية.

3- الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بينالأندية المتساوية.

4- الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية.

وبناء عليه فإن فرص صعود ليفربول لدور الـ16في الحالات التالية:

1- فوز ليفربول علي نابولي بنتيجة 1-0.

2- في حالة تسجيل نابولي أي أهداف يجب على ليفربول الفوز بفارق هدفين.

ملحوظة: في الحالتين السابقتين يجب أن يفوز باريس علي النجم الأحمر.

3- في حال تعادل باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر، يصعد ليفربول ويتصدر المجموعة إذا فاز على نابولي بأي نتيجة.

تصريحات نارية من كلوب

من جانبه، علق يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على الخسارة من باريس، قائلا: "أظن أن ما سأقوله سيكون عنوان الصحف، ولكن عدد مرات إيقاف اللعب لم يكن شيئا جيدا بالنظر إلى عدد البطاقات الصفراء التى تحصلنا عليها من جانب الحكم، سيبدو الأمر وكأننا جزارين، حصلنا على 5 أو 6 بطاقات صفراء وهذا شىء مجنون".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "كانت لدينا الفرص لنتصرف بشكل أفضل في اللمسة الأخيرة ولكننا لم نفعل ذلك، كانت هناك العديد من اللقطات التي كانت ستغير المباراة بقرارات أفضل، هذا سبب الهزيمة، لقد سجلوا هدفان وسجلنا هدف وقراراتنا لم تكن جيدة بما فيه الكفاية".

وتطرق المدرب الألماني للحديث عن لقاء نابولي المصيري: "ننتظر دعم الجماهير فى أنفيلد، نابولى منافس قوى وظهر أمامنا بشكل جيد، أمامنا بعض المباريات الأخرى قبل مواجهة نابولى، علينا أن نصنع ليلة خاصة بالنسبة لنا".