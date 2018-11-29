الامارات | كرونوسلاف: مستاء من ضياع ضربة الجزاء امام اتحاد كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن كرونوسلاف: مستاء من ضياع ضربة الجزاء امام اتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكد مدرب بني ياس الكرواتي كرونوسلاف جروسيتش انه لايمكن ان يرضى بنتيجة التعادل مع اتحاد كلباء بدون اهداف في المباراة التي اقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، لكنه راضي على ماقدمه اللاعبون من عطاء، متمنيا لهم الافضل مستقبلا.

وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: أضعنا ضربة جزاء وفرص كثيرة أهدرها لاعبو فريقي كانت ستقود لتحقيق الفوز، ولكن في نفس الوقت اشعر بالارتياح للمردود الفني للاعبين بعد ان تمتعوا بروح رياضية عالية حتى اخر من المباراة، وتابع: اتحاد كلباء لعب مباراة جيدة، بالتالي نقطة وحيدة من هذه المباراة شيء مقبول وعلينا من الان ان ننسى هذه المباراة ونفكر بالمباراة التي بعدها وانا ابارك للفريقين المجهود الذي بذلاه في المباراة، مؤكدا انه لم يوجه لاعبيه بالتراجع الى الوراء ومشيرا الى ان انحاد كلباء يمتلك لاعبين خطيرين في الهجوم، وليس من السهل ان تتقدم الى الامام لتترك لهم المساحة التي يحتاجونها لتسجيل الاهداف، وعن ضياع ضربة الجزاء قال المدرب انه مستاء من ذلك، لكن عليه ان يفكر بالمباراة القادمة من الان.

من جهته قال مدرب اتحاد كلباء الايطالي فيفياني: أضعنا اربع فرص أكيدة لتسجيل الاهداف مما يعني اننا كنا قريبين من الفوز وبالرغم من ذلك انا راضي لحصولنا على نقطة وهو شيء جيد للفريق، وبخصوص عدم احتساب ضربة جزاء للفريق في اخر دقيقة للمباراة قال فيفياني: لقد كنت بعيدا عن الكرة ولا استطيع ان اؤكد اذا كان هناك ضربة جزاء لنا او لا، والمهم ان يطور المسؤولين اسلوب استخدام تقنية الفار، وبالرغم من ذلك، فأنا لا احمل حكم المباراة مسؤولية عدم الفوز، مبررا ان ذلك ليس سبب، وعن سبب عدم اجراء تبديلات تكتيكية قال انه لم يرغب بتغيير نظام اللعب والفريق مستقر فنيا.