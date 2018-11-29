انت الان تتابع تفاصيل خبر "كلاشنكوف" بدلاً من الصافرة في ملاعب اليمن الترابية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 29 نوفنبر 2018 08:22 مساءً - حظي مقطع فيديو قصير تداوله نشطاء يمنيون، باهتمام واسع النطاق على مختلف منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ ظهر أحد حكام مباريات كرة القدم الهواة، وهو يستخدم بندقية رشاش ويطلق الرصاص بدلاً من الصافرة المعتادة.

وفي التفاصيل؛ ظهر حكم حاملاً بندقية "كلاشنكوف"، وهو يدير مباراة لكرة قدم في إحدى قرى محافظة شبوة اليمنية (جنوب شرقي البلاد)؛ حيث أطلق الرصاص لاحتساب الأخطاء على اللاعبين بدلاً من الصافرة التي يحملها حكام "الساحرة المستديرة".

وخلال إحدى اللقطات، أطلق الحكم المثير للجدل رصاصة من سلاحه الناري؛ إعلاناً منه عن خطأ ارتُكب من أحد اللاعبين، ثم تابع الجميع اللعب فوق الأرضية الترابية وكأن شيئاً لم يحدث على الإطلاق.

وتباينت ردود فعل اليمنيين على مقطع الفيديو؛ إذ غلبت السخرية والتهكم والتندر على البعض، في حين رفض البعض الآخر تلك الواقعة جملة وتفصيلاً، محذرين من خطورة العبث والعشوائية في استخدام السلاح، الذي بات منتشراً كثيراً في ظل الحرب الدائرة هناك منذ ما يزيد على 3 سنوات ونصف.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المقاطع واللقطات "الاستثنائية" تحظى بمتابعة جارفة وضخمة، ويتم تداولها وتناقلها على نطاق واسع بمواقع التواصل والشبكات الاجتماعية، كما تتم الإشادة بها أو التحذير منها، بحسب ما تتضمنه من وقائع وأحداث.