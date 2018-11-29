انت الان تتابع تفاصيل خبر 10 لاعبين عرب تأهلوا لثمن نهائي "الأبطال" و3 ينتظرون والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 29 نوفنبر 2018 08:22 مساءً - ضَمن 12 نادياً تأهله لثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد نهاية لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات، في حين تأجل حسم البطاقات الأربع المتبقية إلى الجولة السادسة والأخيرة.

وضمت تلك الأندية 10 لاعبين عرب تأكد ظهورهم في الدور المقبل من "أمجد الكؤوس الأوروبية"، بواقع 7 من المغرب وثلاثة من الجزائر.

وفي التفاصيل؛ تأهل الظهير المغربي أشرف حكيمي، برفقة بوروسيا دورتموند الألماني، عن المجموعة الأولى برفقة أتلتيكو مدريد الإسباني، على حساب موناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي.

وبلغ قائد المنتخب المغربي، المهدي بن عطية، ثمن النهائي القاري، مع يوفنتوس الإيطالي، إلى جانب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن المجموعة الثامنة، التي ضمت أيضاً فالنسيا الإسباني ويانغ بويز السويسري.

وعن المجموعة الخامسة، تأهل أياكس أمستردام، إلى جانب بايرن ميونيخ الألماني، حيث يضم الفريق الهولندي في صفوفه ثلاثة لاعبين من المغرب؛ هم: نصير مزراوي، وحكيم زياش، وزكريا لبيض.

وعرفت الجولة الخامسة تأهل مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي إلى دور الـ16 القاري، ليتأكد ظهور الجزائري رياض محرز في مرحلة "الأدوار الإقصائية"، وينطبق الأمر ذاته على مواطنه ياسين براهيمي الذي تأهل مع بورتو البرتغالي عن المجموعة الرابعة متصدراً.

وإلى جانب بورتو، تأهل شالكه الألماني وصيفاً، ما زاد من عدد اللاعبين العرب في الدور المقبل لـ "ذات الأذنين"؛ بوجود الثنائي المغربي أمين حارث وحمزة منديل، فضلاً عن الجزائري نبيل بن طالب.

ويبقى الغموض يلف مصير النجم المصري محمد صلاح وناديه ليفربول الإنجليزي بعد السقوط في عقر دار باريس سان جيرمان الفرنسي (1-2)، كما ينطبق الحال أيضاً على الثنائي الجزائري فوزي غلام وآدام وناس اللذين يلعبان في صفوف نابولي الإيطالي متصدر ترتيب المجموعة الثالثة.

تجدر الإشارة إلى أن أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، وروما ويوفنتوس من إيطاليا، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد من إنجلترا، وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وشالكه من ألمانيا، وأياكس أمستردام الهولندي وبورتو البرتغالي، تأهلت رسمياً إلى الدور الـ16، على أن تحسم هوية الأندية المتبقية في الجولة الأخيرة من الدور الأول.