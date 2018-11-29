انت الان تتابع تفاصيل خبر حكم مكسيكي دخل إضراباً عن الطعام لهذا السبب! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 29 نوفنبر 2018 08:22 مساءً - أنهى الحكم المكسيكي، أداليد ماجاندا، إضرابه عن الطعام أمام مبنى اتحاد الكرة في بلاده؛ بعدما تلقى وعداً بعودته لممارسة مهنة التحكيم التي أوقف عنها قسراً لأسباب عنصرية، بحسب ادعاءاته.

وقال ماجاندا، الخميس: إن "الإضراب بدأ مساء الأربعاء، ولم أكن قد تحدثت مع أحد تقريباً حتى اليوم"، قبل أن يلتقي الأمين العام للاتحاد جيلبرتو هيرنانديز، والسكرتير القانوني ماريو غارسيا بشأن عودة محتملة للملاعب.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية؛ فإن آخر مباراة أدارها الحكم في دوري الدرجة الأولى المكسيكي، يعود تاريخها إلى 21 يناير الماضي في بطولة كأس المكسيك، ثم أُبعد بقرار مدير لجنة الحكام، أرتورو بريزيو؛ بسبب لون بشرته السمراء، عندما نعته بـ "الخادم الأسود"، على حد زعمه.

وكان ماجاندا قد قال، في تصريحات نقلتها صحيفة "الاسبيكتادور" الكولومبية: "لا أبحث عن المال بل أبحث عن العدالة. أرغب في أن يعيدوا إلي ما انتزعوه مني، واليوم بدأت إضراباً عن الطعام".

وتابع الحكم المكسيكي قائلا: "أقوم بهذا من أجل الكرامة. وإذا ما حدث لي شيء فإن المسؤولية القانونية كلها ستقع على عاتق الاتحاد"، محملاً أرتورو بريزيو ومستشاريه، خورخي جاسو وخوليو اسكوبار مسؤولية ما يمكن أن يحدث.

يُذكر أن ماجاندا نصب خيمة له على أبواب الاتحاد المكسيكي لكرة القدم الذي يتخذ مدينة تولوكا مقراً له، وهي المدينة التي تبعد 60 كيلومتراً عن العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.