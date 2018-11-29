انت الان تتابع تفاصيل خبر تونس الأولى.. صعود عربي بتصنيف الفيفا للمنتخبات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 29 نوفنبر 2018 08:22 مساءً - تصدر المنتخب التونسي المنتخبات العربية في التصنيف الشهري الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، وعرف صعوداً عربياً، في حين لا يزال منتخب بلجيكا متربعاً على صدارة التصنيف على حساب "أبطال العالم".

فعلى صعيد عرب قارة أفريقيا، هبط المنتخب التونسي أربعة مراكز ليحتل المركز الـ26 عالمياً، لكنه لا يزال في صدارة المنتخبات العربية، فيما حافظت الجزائر على مركزها الـ67 عالمياً.

وقفزت المغرب سبعة مراكز لتحتل المرتبة الـ40 عالمياً، ومصر مركزين (56)، وموريتانيا ثلاثة مراكز (101)، وليبيا مركزاً واحداً (104)، والسودان ثمانية مراكز (127).

وحلّت السنغال في صدارة تصنيف قارة أفريقيا (23 عالمياً)، ثم جاءت تونس فالمغرب، ثم نيجيريا (44)، والكونغو الديمقراطية (49).

وعلى صعيد عرب آسيا، صعدت السعودية ثلاثة مراكز لتحتل المركز الـ69 عالمياً، والإمارات مركزين (79)، ولبنان مركزاً (81)، ونفس الأمر لعُمان (83)، وكذلك العراق (88).

وفي ذات السياق، صعدت قطر ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة الـ93 عالمياً، والأردن ثلاثة مراكز لتصبح الـ109، في حين حافظت سوريا على مركزها الـ74، وفلسطين الـ99. أما اليمن فقد هبطت أربعة مراكز لتصبح الـ135.

أما على مستوى القارة الآسيوية بأسرها؛ فجاءت إيران في الصدارة (29 عالمياً)، ثم أستراليا (41)، فاليابان (50)، ثم كوريا الجنوبية (53)، وأخيراً السعودية (69).

وحافظ المنتخب البلجيكي على موقعه في صدارة التصنيف العالمي مسجلاً 1727 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نظيره الفرنسي، المتوج صيف هذا العام بطلاً للعالم.

وحل المنتخب البرازيلي ثالثاً برصيد 1676 نقطة، متفوقاً على كرواتيا صاحبة الـ1634 نقطة، ثم جاء منتخب إنجلترا خامساً برصيد 1631 نقطة.

وتقدمت البرتغال مركزاً واحداً لتحل سادسة برصيد 1614، ثم الأوروغواي سابعة بـ1609 نقطة، وجاءت سويسرا ثامنة بـ1599 نقطة، متفوقة على إسبانيا صاحبة المركز التاسع عالمياً بـ1591 نقطة، بفارق نقطتين عن الدنمارك العاشرة.