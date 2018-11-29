انت الان تتابع تفاصيل خبر رفاق نيمار يُعقدون موقف زملاء "صلاح" بأبطال أوروبا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 29 نوفنبر 2018 08:22 مساءً - ضمِن برشلونة الإسباني تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم متصدراً المجموعة الثانية، بعد فوزه مساء الأربعاء، على إيندهوفن الهولندي بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة، في حين تعقد موقف ليفربول الإنجليزي بسقوطه في ميدان باريس سان جيرمان بالنتيجة ذاتها.

وأحرز لبرشلونة كل من ليونيل ميسي في الدقيقة الـ51، ثم جيرارد بيكيه بالدقيقة الـ70، في حين سجّل لوك دي يونج هدف إيندهوفن الوحيد في الدقيقة الـ83.

وبهذه النتيجة، ضمِن "البارسا" صدارة المجموعة بوصوله للنقطة الـ13، في حين ظل إيندهوفن بالمركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

وفي المجموعة نفسها، أنعش توتنهام هوتسبير الإنجليزي آماله في التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة، بفوزه على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف.

وسجّل كريستيان إريكسن هدف المباراة الوحيد بالدقيقة الـ80، ليرفع رصيد توتنهام إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة عن إنتر ميلان الذي فاز على ملعبه ذهاباً بهدفين لواحد، قبل جولة واحدة على النهاية.

بدوره، أسقط باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه ليفربول الإنجليزي بفوز ثمين وصعب بهدفين مقابل هدف، على ملعب "حديقة الأمراء".

تقدم أصحاب الأرض بهدفين لخوان بيرنات، ونيمار في الدقيقتين الـ13 و37 على التوالي، وقلص الفارق جيمس ميلنر من ركلة جزاء بالدقيقة الـ45.

بهذا الفوز، صحح العملاق الباريسي أوضاعه كثيراً بوصوله إلى 8 نقاط في الوصافة، في حين تجمّد رصيد الفريق الإنجليزي عند 6 نقاط.

وتعقد موقف رفاق النجم المصري محمد صلاح في التأهل للدور الثاني قبل مواجهة المتصدر نابولي، الذي يملك 9 نقاط، في الجولة الأخيرة بملعب "أنفيلد".

وحقق نابولي الإيطالي فوزاً سهلاً على ضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثية لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان باولو".

سجّل السلوفاكي مارك هامسيك هدف نابولي الأول في الدقيقة الـ11، وأضاف البلجيكي درايس ميرتينز هدفين بالدقيقتين الـ33 والـ52، في حين أحرز ألفاردو بن نابوهان هدف النجم الأحمر في الدقيقة الـ57، ليتذيل الأخير قاع المجموعة برصيد 4 نقاط.

وحجز أتلتيكو مدريد الإسباني بطاقة التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بفوزه الثمين بهدفين نظيفين على ضيفه موناكو الفرنسي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "واندا ميترو بوليتانو".

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بالمقابل تجمد رصيد موناكو عند نقطة واحدة، ليظل قابعاً في مؤخرة الترتيب، ويودع رسمياً المسابقات الأوروبية هذا الموسم، بعدما فقد حظوظه في الحصول على المركز الثالث بترتيب المجموعة، المؤهل لدور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي.

وجاء الهدف الأول لأتلتيكو بفضل "النيران الصديقة"، بعدما سجل بنوا بدياشيلي، لاعب موناكو، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الثانية، في حين أضاف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني بالدقيقة الـ24.

وأضاع موناكو فرصة تقليص الفارق في الدقيقة الـ83، بعدما أهدر نجمه الكولومبي رادميل فالكاو ضربة جزاء، تسبب فيها مدافع أتلتيكو مدريد ستيفان سافيتش، وتلقى على أثرها البطاقة الحمراء، لحصوله على الإنذار الثاني.

وحجز أيضاً بوروسيا دورتموند الألماني مكاناً في ثمن النهائي، قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات، رغم تعادله سلباً مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي.

وكان الفريق الألماني بحاجة لنقطة واحدة للتأهل، بعيداً عن مستواه بعد فترة شهدت تسجيله ثلاثة أهداف في المتوسط كل مباراة في آخر 12 مواجهة رسمية.

ويتأخر دورتموند بنقطتين عن أتلتيكو مدريد، في حين ضمِن بروج الحصول على المركز الثالث، وسينتقل إلى الدوري الأوروبي بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط.

وانضم شالكه الألماني إلى ركب المتأهلين، رفقة بورتو البرتغالي، ومنح لوكوموتيف موسكو الروسي بطاقة التأهل لشالكه، بعدما تغلّب على جلطة سراي التركي بهدفين نظيفين.

وتوقف رصيد غلطة سراي عند 4 نقاط، ليواصل البقاء بالمركز الثالث وتتبخر آماله في التأهل، في حين تذيل لوكوموتيف الترتيب برصيد 3 نقاط.

وفي المباراة الثانية، أكد بورتو صدارته المجموعة الرابعة، وتأهل لدور الـ16، بعد فوزه بثلاثية لهدف على ضيفه شالكه.

بهذه النتيجة، يتصدر "التنانين" المجموعة قبل جولة من ختام الدوري الأول، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، في حين تجمّد رصيد شالكه في المركز الثاني عند 8 نقاط.