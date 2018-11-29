عودة حازم وعبد الغني للزمالك أمام الاتحاد واستبعاد 8 لاعبين

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس، عن قائمة الفريق لمباراة الاتحاد السكندري في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال التي ستقام غدًا الجمعة على استاد بتروسبورت.

فاز الزمالك بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد السكندري، ويحتاج إلى تحقيق التعادل بأي نتيجة على أقل تقدير من أجل التأهل لربع النهائي.

ويغيب عن الفريق كل من محمود حمدي “الونش” للإصابة وطارق حامد للإيقاف وأيمن حفني وأحمد أبو الفتوح وأحمد مدبولي ومحمود عبد العاطى “دونجا” وحميد أحداد وعمر صلاح لأسباب فنيه.

وتشهد المباراة عودة حازم إمام قائد الفريق إلى قائمة الزمالك، بالإضافة إلى محمد عبد الغني الذي غاب عن المباراة الماضية في الدوري أمام الجونة بسبب الإيقاف المحلي.

وتكونت القائمة من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” وعماد السيد.

خط الدفاع: محمود علاء وحمدي النقاز وبهاء مجدى ومحمد عبدالغني وحازم إمام ومحمد أحمد “كماتشو”.

خط الوسط: فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبدالمنعم “كهربا” وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وعبد الله جمعه ويوسف “اوباما” ومصطفى فتحى.

خط الهجوم: عمر السعيد وكاسونجو كابونجو

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