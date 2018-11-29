شكرا لقرائتكم وليد سليمان ينتظم في مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم وليد سليمان لاعب الأهلى في مران فريقه الجماعي اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وحصل وليد سليمان على راحة من مران فريقه بالأمس، عقب مواجهة المقاولون العرب، والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف لأحمد علي.

كما شهد المران حضور شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق الشهير ب"ترافولتا"، وحرص على مصافحة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ولاعبي الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت بعد غد السبت في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.