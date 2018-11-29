شكرا لقرائتكم حمودة: تكريم الرئيس السيسي لأبطال الإسكواش حافز علي تقديم نتائج أفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر المهندس هاني حمودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة عن سعادته البالغة بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب السيدات الفائز ببطولة العالم للفرق والتي أقيمت في سبتمبر الماضي بالصين.

كان المنتخب المصري لسيدات الإسكواش قد توج بلقب بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في الصين بعد تغلبه علي نظيره الانجليزي في المباراة النهائية.

شدد حمودة علي أن تكريم الرئيس السيسي أمر محفز وشعور قوي علي دعم واهتمام الدولة بلعبة الإسكواش لاسيما وأن التكريم له معاني كثيرة لجميع أعضاء اللعبة.

أضاف أن التكريم من رئيس الجمهورية يمنحنا مزيدا من الإصرار علي تقديم أفضل نتائج والمحافظة علي التواجد في قمة اللعبة خلال الفترة القادمة، لاسيما أنه أكبر دعم معنوي للاعبي ولاعبات الإسكواش، بأن لدولة ترعي وتهتم كل المتفوقين في مختلف المجالات.

وكان مسئولي رئاسة الجمهورية قد تواصلوا مع عاصم خليفة رئيس اتحاد الإسكواش، لإبلاغه برغبة الرئيس في تكريم أبطال الإسكواش.

وحضر التكريم كلا من رباعي منتخب السيدات نور الشربيني ورنيم الوليلي ونور الطيب ونوران جوهر وعمرو شبانة المدير الفني وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري وهاني حمودة عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة المصرية في الصين.











