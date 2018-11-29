شكرا لقرائتكم التعادل الإيجابى يحسم الشوط الأول من مواجهة انبي والمصري البورسعيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهي الشوط الأول، بين انبي والمصري البورسعيدي بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي تجمعهما علي ملعب بتروسبورت فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري.
وتقدم اوادا مارشال لاعب انبي لفريقه في الدقيقة الثانية، وتعادل أحمد جمعة للمصرى البورسعيدي في الدقيقة 43 .
وألغى حكم مباراة المصري وانبي ، هدف لمحمد كوفى لاعب الفريق البورسعيدي في الدقيقة 25 بداعى التسلل ،ودخل لاعبي المصري البورسعيدي في اعتراضات مع حكم المباراة بسبب الغاء الهدف ، قبل أن يتدخل الجهاز الفني للفريق بقيادة مصطفي يونس لاحتواء الأمر.
ويخوض المصري المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى: أحمد بوسكا، وفي الدفاع: محمد جابر – أحمد شوشه – محمد كوفي – مصطفى مارسيلو، وفي الوسط: محمود القط – حجاج عويس – فريد شوقي – ناصر دي ماريا، وفي الهجوم: محمود وادي – أحمد جمعة.
فيما يخوض انبي المباراة بتشكيل يتكون من ، وجاء تشكيل إنبي كالتالي، فى حراسة المرمى : محمود جاد، وفي خط الدفاع : على فوى - عمرو الحلوانى - ابراهيم يحيى - رامى صبري، وفي خط الوسط : محمود توبة - حمدى فتحى - محمد بسيونى، وفي خط الهجوم : نوح وائل - محمود قاعود - أوداه مارشال.
شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى يحسم الشوط الأول من مواجهة انبي والمصري البورسعيدي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .