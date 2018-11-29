شكرا لقرائتكم التعادل الإيجابى يحسم الشوط الأول من مواجهة انبي والمصري البورسعيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي الشوط الأول، بين انبي والمصري البورسعيدي بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي تجمعهما علي ملعب بتروسبورت فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري.

وتقدم اوادا مارشال لاعب انبي لفريقه في الدقيقة الثانية، وتعادل أحمد جمعة للمصرى البورسعيدي في الدقيقة 43 .

وألغى حكم مباراة المصري وانبي ، هدف لمحمد كوفى لاعب الفريق البورسعيدي في الدقيقة 25 بداعى التسلل ،ودخل لاعبي المصري البورسعيدي في اعتراضات مع حكم المباراة بسبب الغاء الهدف ، قبل أن يتدخل الجهاز الفني للفريق بقيادة مصطفي يونس لاحتواء الأمر.

ويخوض المصري المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى: أحمد بوسكا، وفي الدفاع: محمد جابر – أحمد شوشه – محمد كوفي – مصطفى مارسيلو، وفي الوسط: محمود القط – حجاج عويس – فريد شوقي – ناصر دي ماريا، وفي الهجوم: محمود وادي – أحمد جمعة.

فيما يخوض انبي المباراة بتشكيل يتكون من ، وجاء تشكيل إنبي كالتالي، فى حراسة المرمى : محمود جاد، وفي خط الدفاع : على فوى - عمرو الحلوانى - ابراهيم يحيى - رامى صبري، وفي خط الوسط : محمود توبة - حمدى فتحى - محمد بسيونى، وفي خط الهجوم : نوح وائل - محمود قاعود - أوداه مارشال.