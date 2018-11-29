شكرا لقرائتكم سموحة يخوض مباراة ودية استعدادا لمواجهة الاتحاد بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر طارق يحيى المدير الفنى لسموحة، خوض ودية يوم السبت المقبل، لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها يوم 7 ديسمبر المقبل، فى إطار دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

فيما يخضع حسام حسن مهاجم للأشعة على اليد اليسرى لتحديد إمكانية المشاركة فى المواجهة من عدمه بعدما ابتعد عن الفريق منذ نحو شهرا للإصابة فى أصابع اليد اليسرى ويأمل الجهاز الفنى فى عودته أمام الاتحاد.

فيما استعاد سموحة، لجهود أسامة إبراهيم الظهير الأيمن للفريق بعد التعافى من الإصابة وعاد الفريق اليوم لتدريباته بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة حصل عليها الفريق عقب الهزيمة الأخيرة أمام بتروجت بهدف نظيف فى الأسبوع السادس عشر بالدورى.