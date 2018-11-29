شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يلمح لاقتراب تجديد عقده مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلى الجدل حول اقتراب تجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة. ونشر زكريا صورة تجمعه مع حسين عبد الدايم مدب الأحمال معلقا عليها :" قادم بقوة يا أهلى ". يذكر أن سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلى، أكد أيضا أن النادي متمسك باستمرار مؤمن زكريا، وتجديد تعاقده، ونفس الأمر ينطبق على اللاعب الذي أعرب عن رغبته هو الآخر في الاستمرار بصفوف الفريق، مشيراً أن هناك تقاربًا في وجهات النظر بين اللاعب والنادي. . 5555555555

مؤمن زكريا

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