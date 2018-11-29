شكرا لقرائتكم ديفيد فيا يقترب من العودة لليجا الإسبانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن النجم الإسبانى المخضرم ديفيد فيا فى طريقه للعودة للعب فى الدورى الإسبانى "الليجا.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن فيا على وشك الانضمامن لأحد فرق الليجا خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل، بعد أن رحل منذ أيام قليلة عن صفوف فريقع نيويورك سيتى الأمريكى.

ولم تشر الصحيفة إلى وجهة فيا المقبلة فى الدورى الإسبانى.

وكان فيا قد بدأ مسيرته الكروية فى صفوف فالنسيا، قبل أن ينتقل إلى برشلونة ويحصل معه على عديم من البطولات، قبل أن ينضم إلى أتلتيكو مدريد ومنه للدورى الأمريكى.



النجم الإسبانى

ديفيد فيا