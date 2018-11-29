شكرا لقرائتكم زيدان أفضل مدرب فى العالم للأندية طبقا للإتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى السابق لريال مدريد الإسبانى، على جائزة أفضل مدرب للأندية فى العام الجارى 2018 بحسب الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء.

وذكر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء أن زيدان اختتم موسمه مع ريال مدريد بالفوز بدوري أبطال أوروبا مما جعله يحصل على 296 نقطة من 90 خبيرا فى كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.

وتفوق زيدان بفارق شاسع على الألمانى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، حيث حصل الأخير على المركز الثانى برصيد 109 نقطة، يليه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى بحصوله على 105 نقطة.

وجاء دييجو سيميونى المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد فى المركز الرابع بحصوله على 48 نقطة، ثم أليجرى مدرب يوفنتوس برصيد 33 نقطة، يليه فالفيردى مدرب برشلونة برصيد 20 نقطة.

واحتل معين الشعبانى، المدير الفني للترجى التونسى، المركز الثامن فى القائمة بحصوله على 5 نقاط ليصبح الممثل الوحيد للعرب بعدما قاد فريقه للتتويج بدورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى، ليتفوق على العديد من العمالقة أبرزهم جوزيه مورينيو الذى حصل على نقطة وحيدة.