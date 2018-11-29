شكرا لقرائتكم روما يسخر من متجر يوفنتوس الجديد فى العاصمة الإيطالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر نادى روما من منافسه يوفنتوس، وذلك بعد ان أعلن نادى السيدة العجوز افتتاح متجر خاص بالنادى فى العاصة الإيطالية.

وكان الحساب الرسمى لنادى يوفنتوس على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" قد نشر تغريدة، يدعو خلالها مواطنى العاصمة الإيطالية لزيارة متجر النادى، بعد افتتاحه.

ورد نادى روما على دعوة يوفنتوس بزيارة المتجر برد أقرب إلى السخرية، حيث قال "أخيرا هناك شئ فى روما حقيقة لا تحتاج إلى أن تراه".

وتعد مدينة تورينو هى معقل يوفنتوس، وهى المرة الأولى التى يقوم فيها النادى الإيطالى بفتح متجر له فى العاصمة، على الرغم من أن لا يلقى أى شعبية هناك، لتواجد القطبين روما ولاتسيو.



روما على تويتر

يوفنتوس يحتفل بمتجره الجديد

يوفنتوس على تويتر