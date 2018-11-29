شكرا لقرائتكم قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني عن قائمة الفريق التي ستدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الجمعة بالبطولة العربية . ويلتقي الزمالك مع زعيم الثغر في تمام السابعة مساء غدٍ الجمعة باستاد بتروسبورت بإياب دور الستة عشر بكأس زايد للأندية الأبطال حيث فاز الزمالك في مباراة الذهاب بالإسكندرية بهدف دون رد . وضمت القائمة كل من :- عماد السيد – محمود عبدالرحيم “جنش” حراسة المرمي محمد يوسف “كماتشو” – محمود علاء – محمد عبدالغني – حازم إمام – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبدالله جمعة في خط الدفاع فرجاني ساسي – محمد حسن – محمود عبد العزيز – محمد عنتر – محمود عبدالمنعم “كهربا” – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم – مصطفى فتحي – يوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط عمر السعيد – كابونجو كاسونجو في خط الهجوم

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد بالبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.