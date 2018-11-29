شكرا لقرائتكم تامر حسن ينضم لجهاز حمادة صدقى بالجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر حمادة صدقى المدير الفنى الجديد لفريق الجونة على ضم تامر حسن للجهاز كمدرب عام بالجهاز الفنى الجديد للفريق الساحلى والذى سبق له العمل مع المدير الفنى خلال توليه مهمة المنتخب المصرى لمواليد 99 . وتعاقد مجلس إدارة الجونة مع حمادة صدقى المدير الفنى الأسبق لمنتخب الشباب لقيادة الفريق فنيا خلفا لهشام زكريا الذى تقدم باستقالته بعد الخسارة الأخيرة من الزمالك فى الجولة السادسة عشر للدورى . ويحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد حصد 16 نقطة .

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