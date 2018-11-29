شكرا لقرائتكم طولان : مباراتنا أمام الزمالك صعبة .. ونثق في قدرتنا على الفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حلمي طولان المدير لفريق الاتحاد السكندري، أن مباراة فريقه أمام الزمالك في البطولة العربية غدا، صعبة للغاية، نظرا لأنه يواجه أفضل فريق في مصر ويضم أفضل لاعبين سواء محليين أو محترفين.

وقال المدير الفني لزعيم الثغر في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام الزمالك في إياب دور الستة عشر للبطولة العربية، :" أثق في قدرات لاعبي الفريق السكندري، وأثق في القدرة على العودة في لقاء الإياب مثلما فعلت من قبل مع الزمالك أثناء قيادتي للفريق الأبيض من قبل".

تابع أنه يثق في قدرات لاعبي الفريق السكندري ويلعب من أجل تحقيق الفوز في المباراة من أجل التأهل، موضحا أن هناك ارتياح لدى الجهاز الفني لتولي طاقم تحكيم عراقي لإدارة المباراة، على العكس من لقاء الذهاب الذي أداره طاقم تحكيم تونسي وخسر الاتحاد المباراة بهدف من تسلل واضح، وأعرب أمنيته عن تحقيق العدل في أرض الملعب.

وعلق حلمي طولان المدير الفني على مسألة مشاركة سيسيه وأحمد داودا أمام الزمالك ومعاقبة اللاعبين من النادي مشددا على أن العقد بين الناديين على عدم مشاركة اللاعبين في البطولات الرسمية أو الخارجية، وشدد على أن البطولة العربية اقرب للودية منها للمباريات الرسمية، والأمور واضحة، وتساءل طولان:" هل الزمالك بكل ما يملك من لاعبين يخشى من لاعبين تم إعارتهما، وأضاف أن الأمر يؤثر على داودا وسيسيه بسبب تهديد اللاعبين بالعقوبات".